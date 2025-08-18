menu
Abraham Gemilang, Satria Muda Bandung Hancurkan Bima Perkasa Jogja

Abraham Gemilang, Satria Muda Bandung Hancurkan Bima Perkasa Jogja

Abraham Gemilang, Satria Muda Bandung Hancurkan Bima Perkasa Jogja
Pebasket Satria Muda Bandung, Abraham Damar Grahita saat berlaga pada ajang IBL All Indonesia Cup 2025 di GOR Manahan, Solo, Senin (18/8). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung meraih kemenangan besar pada IBL All Indonesia Cup 2025 saat menghadapi Bima Perkasa Jogja.

Dalam laga yang digelar di GOR Manahan, Solo, Senin (18/8/2025), skuad asuhan Youbel Sondakh menang dengan skor 100-44.

Juan Laurent Kokodiputra dan Abraham Damar Grahita menjadi pengumpul poin terbanyak Satria Muda, masing-masing mencetak 13 angka.

Sandy Ibrahim Aziz menambahkan 12 poin, serta Widyanta Putra Teja menyumbangkan 10 poin.

Pada pertandingan ini, akurasi tembakan Satria Muda mencapai persentase 50% (38/75).

Tim yang sahamnya dibeli Persib Bandung tersebut juga mencetak 32 poin, hasil dari 24 turnovers yang dilakukan Bima Perkasa.

Dengan kemenangan ini, Satria Muda memimpin klasemen Grup A IBL All Indonesia Cup 2025.

Kemenangan ini melanjutkan tren positif Satria Muda setelah sebelumnya menaklukkan Rajawali Medan dengan skor 84-56.

Satria Muda Bandung raih kemenangan besar di IBL All Indonesia Cup 2025 saat menghadapi Bima Perkasa Jogja, Senin (18/8)

