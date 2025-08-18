Abraham Gemilang, Satria Muda Bandung Hancurkan Bima Perkasa Jogja
jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung meraih kemenangan besar pada IBL All Indonesia Cup 2025 saat menghadapi Bima Perkasa Jogja.
Dalam laga yang digelar di GOR Manahan, Solo, Senin (18/8/2025), skuad asuhan Youbel Sondakh menang dengan skor 100-44.
Juan Laurent Kokodiputra dan Abraham Damar Grahita menjadi pengumpul poin terbanyak Satria Muda, masing-masing mencetak 13 angka.
Sandy Ibrahim Aziz menambahkan 12 poin, serta Widyanta Putra Teja menyumbangkan 10 poin.
Pada pertandingan ini, akurasi tembakan Satria Muda mencapai persentase 50% (38/75).
Tim yang sahamnya dibeli Persib Bandung tersebut juga mencetak 32 poin, hasil dari 24 turnovers yang dilakukan Bima Perkasa.
Dengan kemenangan ini, Satria Muda memimpin klasemen Grup A IBL All Indonesia Cup 2025.
Kemenangan ini melanjutkan tren positif Satria Muda setelah sebelumnya menaklukkan Rajawali Medan dengan skor 84-56.
Satria Muda Bandung raih kemenangan besar di IBL All Indonesia Cup 2025 saat menghadapi Bima Perkasa Jogja, Senin (18/8)
