Abraham Liyanto: LCC Empat Pilar MPR Latih Siswa Berpikir hingga Memaknai Pancasila

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Sosialisasi MPR Abraham Liyanto mengapresiasi pelaksanaan hari pertama babak penyisihan Grand Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR 2026 Tingkat Nasional yang berlangsung dengan baik dan lancar.

Sebanyak 38 sekolah tingkat SMA/SMK atau sederajat dari 38 provinsi mengikuti babak penyisihan tersebut.

Menurut Abraham, seluruh peserta dari berbagai daerah menunjukkan semangat dan antusiasme yang sama dalam mengikuti kompetisi.

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“Karena 38 provinsi, kami lihat semangat mereka masih sama seperti kemarin. Saya berterima kasih karena panitia dan sekretariat sudah bisa menghasilkan enam pertandingan full, dan mereka juga punya waktu istirahat,” kata Abraham dalam keterangannya, Selasa (25/8).

Pada hari pertama babak penyisihan yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8), para peserta dihadapkan pada soal-soal yang tidak hanya menuntut penguasaan materi, tetapi juga kemampuan memahami persoalan, melakukan penalaran, dan menentukan jawaban berdasarkan landasan hukum serta nilai-nilai kebangsaan.

Abraham menegaskan substansi utama LCC Empat Pilar MPR bukan sekadar menguji hafalan, melainkan membangun kemampuan siswa untuk berpikir, bernalar, dan menemukan solusi atas persoalan yang diberikan.

Menurutnya, hal tersebut terlihat dari materi soal yang menggunakan pendekatan studi kasus.

Peserta tidak cukup hanya mengetahui jawaban, tetapi harus memahami persoalan secara menyeluruh sebelum menentukan pilihan yang tepat berdasarkan hukum dan nilai-nilai kebangsaan.