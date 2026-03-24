Absen dari Timnas Indonesia, Marc Klok Siapkan Sesuatu untuk Persib Bandung

jpnn.com - Marc Klok tak dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Series 2026.

Namun, kondisi tersebut tak lantas membuat Klok larut dalam kekecewaan.

Kapten Persib Bandung itu justru mengalihkan seluruh fokusnya ke kompetisi BRI Super League yang memasuki fase krusial.

Persib kini menghadapi periode penentuan Super League musim 2025/26.

Sembilan pertandingan tersisa di putaran kedua menjadi penentu arah mereka dalam perburuan gelar juara.

Klok menilai tak ada lagi ruang untuk kesalahan. Baginya, setiap laga yang tersisa memiliki bobot yang sama seperti partai puncak.

"Setiap pertandingan yang kami jalani ke depan nilainya seperti laga penentuan, tidak ada yang bisa dianggap biasa," ujar Klok.

Dalam waktu dekat, ujian berat sudah menanti. Persib dijadwalkan melawat ke markas Semen Padang FC di Stadion H. Agus Salim pada 5 April 2026.