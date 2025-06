Absen di Ngunduh Mantu Al Ghazali, Maia Estianty Pilih Dampingi Suami ke Eropa

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Maia Estianty dipastikan tidak hadir dalam acara ngunduh mantu putranya, Al Ghazali dan Alyssa Daguise, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (19/6).

Keputusan itu dia ambil demi mendampingi suaminya, Irwan Mussry, dalam perjalanan kerja ke Eropa.

Kepastian absennya Maia terungkap lewat unggahan Instagram pribadinya pada Rabu (18/6).

“Kembali ke setelan awal, setelah mengantar anak menikah dan sekarang akan menemani suami @irwanmussry kerja ke Eropa… Bye Indonesia…” tulis Maia Estianty.

Pendiri Duo Maia, itu memilih menyerahkan acara ngunduh mantu itu kepada pihak keluarga.

"Have fun to all in the family, our hearts and thoughts are with you," lanjut Maia.

Baca Juga: Maia Estianty Ungkap Doa untuk Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise

Unggahan tersebut menjadi penegasan bahwa Maia tidak akan memenuhi harapan Ahmad Dhani, yang sebelumnya berencana duduk bersama Maia di pelaminan mendampingi Al Ghazali.

Dhani, bahkan menyebut pelaminan hanya akan diisi oleh dirinya dan Maia tanpa kehadiran pasangan masing-masing.