menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Abu Vulkanik dari Erupsi Gunung Anak Krakatau Mengganggu Warga

Abu Vulkanik dari Erupsi Gunung Anak Krakatau Mengganggu Warga

Abu Vulkanik dari Erupsi Gunung Anak Krakatau Mengganggu Warga
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana rumah warga di Desa Tejang, Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan terdapat abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. ANTARA/HO/Warga Pulau Sebesi

jpnn.com, LAMPUNG SELATAN - Abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau mulai mengganggu, terutama warga Desa Tejang Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

Abu tersebut terbawa angin. Hujan abu vulkanik tersebut dirasakan masyarakat setempat selama tiga hari.

Hingga saat ini banyak warga yang menderita sesak nafas dan sakit mata.

Baca Juga:

"Abu vulkanik sudah terjadi sejak tiga hari terakhir ini. Sudah banyak warga di sini mengeluhkan abu vulkanik,” kata Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Tejang, Pulau Sebesi, Riko Iswanto di Lampung Selatan.

Ia mengatakan saat ini yang diminta masyarakat sekitar adalah bagaimana warga mendapatkan masker agar tidak mengalami gangguan pernafasan.

Untuk diketahui aktivitas Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Pada Senin (17/8/2026), gunung api yang berada di perairan Selat Sunda tersebut tercatat mengalami 20 kali erupsi dalam sehari.

Baca Juga:

Dalam rangkaian aktivitas tersebut, kolom erupsi tertinggi dilaporkan mencapai sekitar 400 meter di atas puncak atau 557 meter di atas permukaan laut. Material abu kemudian dapat terbawa angin dan berdampak ke wilayah di sekitar gunung.

Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena Pulau Sebesi merupakan salah satu wilayah yang berada relatif dekat dengan Gunung Anak Krakatau. (ant/jpnn)

Sejak tiga hari warga menderita sesak nafas dan sakit mata akibat abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI