Abu Vulkanis Gunung Anak Krakatau Sudah Sampai Bandung, Farhan Imbau Warga Pakai Masker

jpnn.com - BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau masyarakat agar memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan karena sebaran abu vulkanis Gunung Anak Krakatau di wilayahnya. "Untuk warga Bandung, saya betul-betul menyarankan pakai masker," kata Farhan di Bandara Husein Sastranegara, Senin (7/9).

Farhan menuturkan sebaran abu vulkanis telah mencapai Kota Bandung. Dia bahkan mengaku mengalami serak imbas menghirup abu vulkanis pascaberkeliling Kota Bandung untuk memantau situasi.

"Ini saya sudah jalan dari hari Sabtu malam kan keliling-keliling, ya, salah satu akibatnya ini jadi agak serak. Jadi, sebaiknya dilakukan hal itu (pakai masker)," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa Pemkot Bandung tidak akan meliburkan sekolah atau menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun, dia telah mengintruksikan para siswa agar memakai masker ketika berangkat ke sekolah.

"Untuk anak-anak sekolah, saya akan melihat sekolah tidak ada yang libur, semua tidak memerlukan PJJ, tetapi kami akan memitigasi dengan memastikan semua anak-anak pakai masker," tuturnya.

Di satu sisi, kualitas udara di Kota Bandung pascaadanya sebaran abu vulkanis berada dalam posisi sedang. Artinya, dia menjelaskan bahwa dampak dari abu vulkanik telah berangsur turun.

"Ya, sedang, jadi belum menuju buruk. Artinya bahwa dampak dari abu vulkanik itu sudah jauh menurun dari kondisi yang mengkhawatirkan," katanya.

Sebelumnya, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan aktivitas erupsi.