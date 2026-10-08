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Abuleke Bahlil

Oleh: Dahlan Iskan

Abuleke Bahlil
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Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Mereka pun berbisik satu sama lain: "Apa itu abuleke?"

Saya juga tidak tahu. Saya ganti berbisik ke orang di sebelah saya –yang orang itu juga baru berbisik ke orang di sebelahnya.

Akhirnya saya tahu arti abuleke –yang dua kali diucapkan Menko Bahlil Lahadalia saat berpidato di Investor Daily Summit 2026 di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta, kemarin.

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"Ini penugasan saya yang pertama sebagai menteri koordinator hilirisasi dan transisi energi," ujar Bahlil. "Saya belum punya deputi, belum punya struktur organisasi, dan belum punya anggaran. Masih digodok," katanya.

Abuleke BahlilDahlan Iskan di belakang Hashim Djojohadikusumo yang dikerubungi peserta summit.--

Yang jelas, kata Bahlil, meski jabatannya dua, menteri gajinya hanya satu: sebagai menteri energi dan sumber daya mineral.

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"Jangan ada yang bersangka gaji saya dua, yang itu memboroskan uang negara," katanya. Untuk sementara anggaran sebagai menko pun diambil dari anggaran Kementerian ESDM.

'Abuleke'' adalah bahasa Papua yang artinya ''ngibul'' atau ''omong kosong''.  Bahlil memang orang Fakfak yang pernah bekerja sebagai kernet angkot di sana.

Yang tampil setelah Bahlil adalah Hashim Djojohadikusumo –adik Presiden Prabowo. Hasyim melihat ada dua sektor yang bisa membuat 'Indonesia Terang'.

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