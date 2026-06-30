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AC DAIKIN Nusantara Prestige Resmi Kantongi Sertifkat TKDN di Atas 60 Persen

AC DAIKIN Nusantara Prestige Resmi Kantongi Sertifkat TKDN di Atas 60 Persen
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(Dari Kiri Ke Kanan) - Direktur PT Daikin Industries Indonesia Masashi Hasegawa, Presiden Direktur PT Daikin Industries Indonesia Hideki Joh, Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P4DN) Kris Sasono Ngudi Wibowo dan Direktur PT Daikin Industries Indonesia Budi Mulia. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Seri AC DAIKIN untuk hunian produksi Indonesia, AC Nusantara Prestige resmi mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan nilai di atas 60 persen.

Raihan nilai ini membuat AC Nusantara Prestige menjadi AC hunian dengan nilai TKDN tertinggi di Indonesia hingga saat ini sesuai situs resmi Kementerian Perindustrian.

Resminya AC Nusantara Prestige mendapatkan nilai TKDN tersebut dilakukan melalui serah terima sertifikat TKDN yang berlangsung dalam sebuah acara di PT Daikin Industries Indonesia (DIID) pada Selasa (30/6).

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Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P4DN) Kris Sasono Ngudi Wibowo mengungkapkan apresiasinya pada DAIKIN atas komitmen berkelanjutan perusahaan dalam meningkatkan kandungan lokal pada AC DAIKIN yang diproduksi di Indonesia.

AC Nusantara Prestige sendiri merupakan seri perdana AC hunian DAIKIN yang diproduksi di Indonesia.

Terdapat tiga model didalamnya dengan dua AC inverter yaitu ALPHA Inverter dan BETA Inverter serta satu AC non inverter yang dinamai SMS.

Ketiga model dengan berbagai varian kapasitas pendinginan ini diproduksi di PT Daikin Industries Indonesia yang berdiri di kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat.

Sebagai fasilitas produksi, PT Daikin Industries Indonesia tercatat menjadi pabrik AC hunian dengan skala penuh pertama di Indonesia.

Seri AC DAIKIN untuk hunian produksi Indonesia, AC Nusantara Prestige resmi mengantongi sertifikat TKDN dengan nilai di atas 60 persen.

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