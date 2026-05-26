AC Milan Gagal ke Liga Champions, Massimiliano Allegri Dipecat
jpnn.com - JAKARTA - AC Milan dipastikan gagal ke Liga Champions musim depan setelah menutup musim Serie A 2025/26 di posisi kelima.
AC Milan pun langsung memecat pelatih Massimiliano Allegri.
Keputusan AC Milan ini diumumkan klub pada Senin (25/5), menyusul performa buruk Rossoneri pada akhir musim.
Pemecatan Allegri juga diikuti langkah perombakan besar dalam struktur manajemen sepak bola klub tersebut.
AC Milan memberhentikan sejumlah petinggi, yakni Giorgio Furlani, Igli Tare, dan Geoffrey Moncada, sebagai bagian dari restrukturisasi menyeluruh untuk mempersiapkan musim depan.
AC Milan dalam pernyataan resminya menilai penurunan performa tim pada fase akhir kompetisi sebagai kegagalan yang tidak dapat diterima.
"Periode akhir musim sepenuhnya tidak sejalan dengan performa yang ditunjukkan sebelumnya, dengan kekalahan mengecewakan pada laga terakhir tadi malam yang mengubah musim ini menjadi kegagalan yang tegas dan tak terbantahkan," demikian pernyataan klub.
Allegri menutup musim dengan hasil mengecewakan setelah AC Milan kalah 1-2 di kandang dari Cagliari, Senin (25/5).
