AC Milan Mengalahkan Inter Milan, Ada Rekor Luar Biasa, Lihat Klasemen
jpnn.com - MILAN - AC Milan memenangi Derby della Madonnina atau Derbi Milan pada pekan ke-12 Serie A di Giuseppe Meazza, Milan, Senin (24/11) dini hari WIB.
Sekadar informasi, Derbi Milan juga dikenal dengan Derby della Madonnina untuk 'mengabadikan' Patung Madonnina di atas Katedral Milan -yang merepresentasikan jantung Kota Milan.
AC Milan dan Inter Milan sama-sama memiliki satu stadion. Saat Inter menjadi tuan rumah, stadion disebut Giuseppe Meazza, ketika AC Milan jadi sahibulbait maka arena bernama San Siro.
Kembali ke pertandingan. AC Milan meraih kemenangan Inter berkat gol semata wayang Christian Pulisic pada menit ke-54.
Inter punya kesempatan emas menyamakan kedudukan, tetapi tendangan penalti Hakan Calhanoglu pada menit ke-74 bisa ditepis kiper AC Milan Mike Maignan.
Sejumlah rekor luar biasa pun lahir dari laga tadi, yakni:
- AC Milan tak terkalahkan dalam enam derbi berturut-turut, di semua kompetisi (4M, 2S). Hal itu untuk pertama kali terjadi sejak periode antara November 2002 dan April 2005.
- AC Milan mencatatkan clean sheet pertama dalam pertandingan melawan Inter Milan di Serie A, sejak 4 April 2018.
- Pada usia 40 tahun dan 75 hari, Luka Modric menjadi pemain outfield kelima yang bermain dalam derbi Milan di Serie A setelah berusia 40 tahun. Pemain outfield itu semua pemain selain kiper. Sebelum Modric, ada Ibrahimovic (41 tahun, 166 hari), Costacurta (41 tahun, 25 hari), Maldini (40 tahun, 339 hari), dan Zanetti (40 tahun, 281 hari).
Kemenangan itu pun membuat AC Milan kini berada di peringkat kedua klasemen Serie A. (acmilan/jpnn)
Klasemen Serie A
Kemenangan AC Milan dari Inter Milan meninggalkan rekor luar biasa. Cek juga klasemen Serie A di sini.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
