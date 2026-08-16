AC Milan vs MU di Laga Pramusim: Comeback, Rossoneri Menang 4-2

jpnn.com - JAKARTA - AC Milan menang meyakinkan dari Manchester United dengan skor 4-2 pada uji coba pramusim 2026/27 di Wroclaw Stadium, Polandia, Sabtu (15/8).

Meski sempat dua kali tertinggal lebih dahulu lewat Harry Maguire dan Patrick Dorgu, Rossoneri bisa bangkit dan menang berkat gol Samuel Chukwueze, Alphadjo Cisse, Goncalo Ramos, dan Ruben Loftus-Cheek.

Laga ini juga menarik karena Pelatih AC Milan Ruben Amorim berhadapan dengan Manchester United untuk pertama kalinya sejak dipecat Setan Merah pada Januari 2026.

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Dalam laga di Wroclaw Stadium, MU membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan dua menit. Sepak pojok Bruno Fernandes disambut sundulan Maguire di depan gawang. Bola gagal dihentikan kiper muda Milan Lorenzo Torriani.

Milan berusaha merespons. Ruben Loftus-Cheek mendapat dua peluang pada menit ke-8 dan ke-14, tetapi keduanya dimentahkan kiper MU Senne Lammens.

MU kemudian mendapat hadiah penalti pada menit ke-41 setelah Koni De Winter dinilai melakukan pelanggaran terhadap Youri Tielemans. Bruno Fernandes maju sebagai eksekutor, tetapi tembakannya ke sisi kanan gawang ditepis Torriani.

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Tekanan Milan akhirnya membuahkan hasil. Chukwueze mencetak gol penyama kedudukan setelah memanfaatkan bola yang disodorkan Goncalo Ramos dari sisi kiri. Skor 1-1 bertahan hingga jeda.

MU kembali memimpin pada menit ke-51. Dorgu mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan kesalahan pemain Milan dalam melakukan backpass.