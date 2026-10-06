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AC Terbaru Haier Tawarkan Pengalaman Lebih Personal

AC Terbaru Haier Tawarkan Pengalaman Lebih Personal
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AC terbaru Haier dengan fitur intelligent cool. Foto: haier

jpnn.com, JAKARTA - Pendingin udara tak lagi sekadar seberapa cepat bikin ruangan menggigil, tetapi seberapa mengerti ia dengan ritme hidup penggunanya.

Semangat itulah yang coba dibawa Haier lewat seri Intelligent Cool HSU-09VSCT.

Hadir dengan kapasitas 9.200 BTU, AC ini enggak cuma jualan angin dingin, tetapi menawarkan pengalaman pendinginan yang jauh lebih personal.

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Kuncinya ada pada teknologi AI ECO dan Human Sensor. Bayangkan punya AC yang 'paham' kalau kamu lagi sendirian fokus kerja atau lagi ramai-ramai kumpul keluarga.

Lewat Human Sensor, AC bisa mendeteksi keberadaan orang di dalam ruangan dan menyesuaikan hembusan udaranya secara dinamis.

Ditambah kecerdasan AI ECO, perangkat dengan otomatis membaca kondisi lingkungan sekitar.

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Hasilnya? Kamu enggak perlu sebentar-sebentar nyari remote cuma buat menaikkan atau menurunkan suhu 1 derajat. Semua berjalan alami di balik layar.

Kepraktisannya makin terasa buat kamu yang bermobilitas tinggi lewat fitur Wifi Control.

Haier Intelligent Cool HSU-09VSCT enggak cuma jualan angin dingin, tetapi menawarkan pengalaman pendinginan yang jauh lebih personal.

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