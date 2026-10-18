Acara di Istana Bogor Bukan Perayaan HUT Prabowo, Ini Faktanya

jpnn.com - Kabar ada acara perayaan ulang tahun ke-75 Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor pada Jumat (16/10/2026) malam dibantah Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Syahganda Nainggolan.

Syahganda meluruskan bahwa acara di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat malam itu merupakan resepsi dan jamuan makan malam untuk tamu negara, yakni Wakil Perdana Menteri (PM) Rusia Denis Manturov. Adapun HUT Presiden jatuh pada 17 Oktober atau hari ini.

"Bukan (perayaan hari ulang tahun Presiden, red.)," kata Syahganda saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

"Ulang tahun Presiden hari ini," sambung Syahganda.

Presiden Prabowo menerima Wakil PM Rusia Denis Manturov di Istana Bogor, Jumat sore, yang kemudian dilanjutkan acara resepsi dan jamuan makan malam bersama pejabat-pejabat negara dari Indonesia dan Rusia.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo memberikan sambutan untuk Wakil PM Rusia, menekankan kembali hubungan erat Indonesia-Rusia yang terjalin sejak masa-masa awal Kemerdekaan.

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"(Presiden Prabowo) memperkenalkan semua anggota kabinetnya kepada Wakil Perdana Menteri Rusia tersebut. Presiden berterima kasih, baik untuk masa lalu di mana Rusia menolong Indonesia untuk merdeka dan merebut Papua (dari Hindia Belanda)," kata Syahganda Nainggolan.

Ia melanjutkan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan, juga berterima kasih kepada Rusia atas hubungan baiknya dengan Indonesia.