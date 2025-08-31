Acara Turnamen Golf Kemerdekaan RI Resmi Dibatalkan

jpnn.com, JAKARTA - Acara Turnamen Golf Kemerdekaan RI yang sedianya digelar di Rancamaya Golf and Country Club, Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Minggu, 31 Agustus 2025 resmi dibatalkan.

Ketua Panitia Turnamen Golf Kemerdekaan Saepullah Alam mengatakan acara Turnamen Golf yang dipersiapkan untuk memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) telah dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya resmi dibatalkan, terhitung sejak 28 Agustus 2025.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan masyarakat Indonesia," ujar Saepullah dalam keterangannya, Minggu (31/8/2025).

Saepullah mengucapkan dukacita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban dalam peristiwa aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025.

“Doa terbaik kami panjatkan bagi almarhum, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," ujar Saefullah.(fri/jpnn)