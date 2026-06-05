ACC 2026: Persib Bandung Dikepung Para Juara, Ujian Sudah Menanti
jpnn.com - Persib Bandung tergabung di Grup B turnamen Shopee Cup ASEAN Club Champioship 2026/27.
Dalam turnamen yang mulai bergulir pada Agustus mendatang itu, Persib akan menghadapi sejumlah klub kuat Asia Tenggara yang berstatus juara di kompetisi domestik masing-masing.
Sebagai kampiun Super League 2025/26, Maung Bandung berada satu grup dengan Johor Darul Ta'zim (Malaysia), Cong An Ha Noi FC (Vietnam), Port FC (Thailand), Lion City Sailors (Singapura), dan PKR Svay Rieng (Kamboja).
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan menilai Grup B akan menjadi tantangan baru bagi timnya. Persib ingin membuktikan mampu bersaing tidak hanya di level domestik, tetapi juga di pentas Asia.
"Ya ini bakal seru turnamennya karena di grup B itu kayaknya semuanya juara, kecuali Port ya. Jadi, ini menjadi ujian yang bagus buat kami," kata Adhitia, Jumat (5/6/2026).
Selain tampil di ACC, Persib juga akan berlaga di AFC Champions League Two (ACL 2).
Musim 2026/27 menjadi tahun ketiga beruntun Maung Bandung berkompetisi di level Asia. Pada musim lalu, langkah Persib terhenti di babak 16 besar ACL 2.
Menurut Adhitia, klub-klub yang akan jadi lawan Persib ini bagus untuk menguji kedalaman skuad baru racikan pelatih Igor Tolic.
Di kompetisi ACC 2026/27, Persib Bandung tergabung dalam Grup B yang berisikan tim-tim juara di liga negaranya masing-masing.
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