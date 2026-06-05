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ACC 2026: Persib Bandung Dikepung Para Juara, Ujian Sudah Menanti

ACC 2026: Persib Bandung Dikepung Para Juara, Ujian Sudah Menanti
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Ilustrasi Persib Bandung. Foto: persib

jpnn.com - Persib Bandung tergabung di Grup B turnamen Shopee Cup ASEAN Club Champioship 2026/27.

Dalam turnamen yang mulai bergulir pada Agustus mendatang itu, Persib  akan menghadapi sejumlah klub kuat Asia Tenggara yang berstatus juara di kompetisi domestik masing-masing.

Sebagai kampiun Super League 2025/26, Maung Bandung berada satu grup dengan Johor Darul Ta'zim (Malaysia), Cong An Ha Noi FC (Vietnam), Port FC (Thailand), Lion City Sailors (Singapura), dan PKR Svay Rieng (Kamboja).

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan menilai Grup B akan menjadi tantangan baru bagi timnya. Persib ingin membuktikan mampu bersaing tidak hanya di level domestik, tetapi juga di pentas Asia.

"Ya ini bakal seru turnamennya karena di grup B itu kayaknya semuanya juara, kecuali Port ya. Jadi, ini menjadi ujian yang bagus buat kami," kata Adhitia, Jumat (5/6/2026).

Selain tampil di ACC, Persib juga akan berlaga di AFC Champions League Two (ACL 2).

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Musim 2026/27 menjadi tahun ketiga beruntun Maung Bandung berkompetisi di level Asia. Pada musim lalu, langkah Persib terhenti di babak 16 besar ACL 2.

Menurut Adhitia, klub-klub yang akan jadi lawan Persib ini bagus untuk menguji kedalaman skuad baru racikan pelatih Igor Tolic.

Di kompetisi ACC 2026/27, Persib Bandung tergabung dalam Grup B yang berisikan tim-tim juara di liga negaranya masing-masing.

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