ACC Carnival Lampung Diramaikan 10 Brand Otomotif, Banyak Promo Menarik

jpnn.com, LAMPUNG - Astra Credit Companies (ACC) menggelar pameran mobil ACC Carnival Lampung yang diselenggarakan di Lampung City Mall.

Acara yang digelar selama dua hari Sabtu-Minggu (22-23/11), itu akan dihadirkan oleh 10 brand otomotif.

ACC Carnival Lampung yang merupakan penutup rangkaian ACC Carnival pada 2025 itu menawarkan promo unggulan paket bunga rendah dan tenor panjang hingga 6 tahun.

Branch Manager ACC Lampung Wilson mengatakan ACC Carnival merupakan one stop shopping bertabur promo dan acara menarik bagi masyarakat Lampung dan sekitarnya yang ingin memiliki kendaraan impian.

“ACC bekerja sama dengan 22 diler otomotif menyelenggarakan ACC Carnival Lampung untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memiliki kendaraan impian," ujar Wilson di sela acara pembukaan.

Dia menambahkan acara itu juga didukung oleh produk asuransi mobil dari Asuransi Astra dan ACC Danaku, produk pembiayaan yang mendukung kebutuhan masyarakat mulai dari pernikahan impian, renovasi rumah, pendidikan, liburan hingga investasi emas.

Baca Juga: ACC Danaku Raih Penghargaan di MECA 2025

Selain itu, diler penjualan mobil bekas Setir Kanan juga ikut mendukung ACC Carnival Lampung.

ACC Danaku memberikan promo menarik selama pameran itu, yaitu bagi 100 pengunjung pertama ACC Carnival Lampung yang mengunjungi booth ACC Danaku akan mendapatkan goodybag.