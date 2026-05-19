ACC Danaku Berkomitmen Dukung Modal Usaha UMKM di Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Astra Credit Companies (ACC) sebagai salah grup perusahaan pembiayaan berkomitmen nyata dalam mendukung percepatan ekonomi nasional. ACC memperkuat peran strategisnya dengan memperluas akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lewat produk ACC Danaku.

ACC Danaku hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab salah satu tantangan klasik yang kerap menghambat laju pertumbuhan sektor UMKM, yaitu keterbatasan akses untuk modal usaha.



ACC Danaku berupaya memberikan dukungan usaha bagi para pelaku UMKM agar dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, hingga menciptakan lapangan kerja baru di lingkungan sekitarnya lewat layanan pembiayaan yang terpercaya, aman dan fleksibel. Salah satu dukungan ACC Danaku untuk UMKM adalah dengan membantu pengembangan UMKM Kuliner di Kota Surabaya.



Sulistiyowati Ningsih, memulai usaha kulinernya yang melayani catering dan memproduksi nasi bungkus untuk dijual kembali oleh pedagang lain. Sulistiyowati juga menjual kue-kue basah dan tumpeng serta nasi kotak untuk acara-acara kantoran. Seiring berjalannya waktu, Sulistiyowati melihat peluang besar untuk mengembangkan usaha kulinernya namun masih terkendala modal usaha.



Di tahun 2021, Sulistiyowati mengambil kredit mobil baru di Astra Credit Companies Surabaya 3. Kemudian, karena kebutuhan untuk modal usaha, Sulistiyowati mengajukan pembiayaan modal usahanya lewat ACC Danaku. Berkat modal usaha tersebut Sulistiyowati dapat mengembangkan usaha kulinernya dan menambah varian produk makanan untuk cateringnya.



Branch Manager ACC Surabaya Waru Julian Limawan Hidayat mengatakan sejalan dengan misi “To Promote Credit for A Better Living”, mereka terus mengembangkan produk ACC Danaku untuk mendukung UMKM mengembangkan usahanya.

“ACC Danaku merupakan solusi finansial yang terpercaya, aman dan fleksibel yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat mulai dari pernikahan impian, renovasi rumah, pendidikan, liburan, haji hingga investasi emas," kata dia dalam siaran persnya, Selasa.



Masyarakat Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya yang ingin mendapatkan produk dan layanan ACC Danaku dapat langsung mendatangi kantor ACC Surabaya Waru Ruko Gateway Blok A18-19 Jalan raya Sawotratap Waru, Dusun Sawo, Sawotratap, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. (cuy/jpnn)