ACC Danaku Raih Penghargaan di MECA 2025

jpnn.com - JAKARTA - Produk pembiayaan ACC Danaku meraih penghargaan Online Offline Brand Transformation of The Year pada Marketeers Editor’s Choice Awards atau MECA 2025.

Penghargaan itu diterima oleh Executive Vice President Retention Business Vivi Elfira didampingi Brand Manager Retention Dimas Purbayanto, Retention Business Development and Support Head Pomona Angela, dan Telemarketing Second Cycle Head Fatwa Abdulah Syawal di Ciputra Artpreneur Theater.

MECA 2025 diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi brand yang mampu menampilkan terobosan pemasaran relevan dengan kebutuhan zaman.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan penerapan Expansion ACC Danaku 360 dalam melakukan brand transformation dengan pengenalan merek lewat berbagai sarana.

"ACC Danaku merupakan solusi finansial yang terpercaya, aman dan fleksibel yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat mulai dari pernikahan impian, renovasi rumah, pendidikan, liburan hingga investasi emas," ujar Vivi Elfira.

“Terima kasih, Marketeers. Ini menjadi salah satu bukti komitmen ACC Danaku untuk membantu kebutuhan masyarakat yang semakin personal. Penghargaan ini juga menjadi motivasi kami untuk terus berinovasi menghadirkan solusi finansial bagi seluruh masyarakat agar dapat mencapai impiannya,” imbuh Vivi.

Tahun ini, dewan editor Marketeers menetapkan 37 perusahaan dengan total 57 kategori sebagai pemenang MECA 2025.

Terdapat beberapa aspek utama sebagai tolok ukur penilaian MECA 2025, yaitu Creativity, Innovation, Reach, dan Impact. Penilaian juga dilakukan dengan kriteria khusus untuk masing-masing kategori, baik produk, servis, kampanye, maupun aksi korporasi. (*/jpnn)