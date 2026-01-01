jpnn.com, BANYUMAS - Pembangunan desa yang berkelanjutan berawal dari upaya dalam menggali potensi dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Hal inilah yang ingin diwujudkan Astra Credit Companies (ACC), grup perusahaan pembiayaan bagian dari Astra Financial, melalui pengembangan Desa Sejahtera Astra Pasir Wetan di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

Program pengembangan ini resmi dimulai melalui kegiatan kick-off yang berlangsung pada 20 November 2026.

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Acara kick-off program pengembangan Desa Sejahtera Astra Pasir Wetan dihadiri oleh Camat Karanglewas Edy Purbowo, Kepala Desa Pasir Wetan Hj. Endriyani serta Local Champion Desa Sejahtera Astra Pasir Wetan Aji Pramularso.

ACC berkomitmen untuk berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah operasional melalui program corporate social responsibility (CSR) ACC yaitu Desa Sejahtera Astra yang merupakan program kontribusi sosial berkelanjutan.

Program itu berfokus pada pengembangan dan penguatan desa dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kewirausahaan yang tersebar di 3 Desa Sejahtera Astra di Jawa Barat dan Jawa Tengah serta telah menjangkau lebih dari 3.709 penerima manfaat.

Desa Sejahtera Astra Pasir Wetan merupakan desa yang berada di kawasan dataran rendah dengan jumlah penduduk sekitar 4.500 jiwa. Desa ini memiliki beragam potensi lokal yang dapat dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, pengelolaan limbah dan lingkungan, hingga UMKM.

Melalui program pengembangan ini, ACC berupaya mendorong optimalisasi potensi tersebut dengan meningkatkan kapasitas dan keterlibatan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan keterampilan, serta pendampingan secara berkelanjutan.