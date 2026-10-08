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ACC Shopee Cup: Borneo FC Samarinda Menahan Juara Bertahan

ACC Shopee Cup: Borneo FC Samarinda Menahan Juara Bertahan
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Buriram United vs Borneo FC Samarinda di MD1 Grup A Shopee Cup 2026/2027. Foto: aseanutdfc

jpnn.com - BURIRAM - Borneo FC Samarinda tampil luar biasa saat melakoni laga tandang pada matchday 1 Grup A ASEAN Club Championship Shopee Cup di kandang Buriram United, Stadion Buriram, Rabu (7/10) malam WIB.

Runner up Super League musim lalu itu menahan tuan rumah tanpa gol.

"Buriram United yang merupakan juara Thai League 1 sekaligus pemenang Shopee Cup dua kali berturut-turut arus menelan kekecewaan akibat permainan tim tamu," ulasan di halaman aseanutdfc.

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Borneo FC sukses membangun pertahanan kuat dan menjaganya hingga akhir laga.

Sejumlah peluang emas Buriram United mentah saat berhadapan dengan bek-bek Borneo FC. Tiang dan mistar gawang Borneo FC pun ikut 'mendukung', sejumlah kans Buriram mentok.

Tim statistik Shopee Cup melansir bahwa Buriram United menguasai 60 persen possession.

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Buriram United yang didukung penuh fan di tribune frustrasi dan gigit jari.

Pasukan tuan rumah pun harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-89 setelah Narubadin Weerawatnodom mendapat kartu kuning kedua.

Borneo FC Samarinda sukses membangun pertahanan kuat dan menjaganya hingga akhir laga.

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