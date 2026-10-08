ACC Shopee Cup: Borneo FC Samarinda Menahan Juara Bertahan

jpnn.com - BURIRAM - Borneo FC Samarinda tampil luar biasa saat melakoni laga tandang pada matchday 1 Grup A ASEAN Club Championship Shopee Cup di kandang Buriram United, Stadion Buriram, Rabu (7/10) malam WIB.

Runner up Super League musim lalu itu menahan tuan rumah tanpa gol.

"Buriram United yang merupakan juara Thai League 1 sekaligus pemenang Shopee Cup dua kali berturut-turut arus menelan kekecewaan akibat permainan tim tamu," ulasan di halaman aseanutdfc.

Borneo FC sukses membangun pertahanan kuat dan menjaganya hingga akhir laga.

Sejumlah peluang emas Buriram United mentah saat berhadapan dengan bek-bek Borneo FC. Tiang dan mistar gawang Borneo FC pun ikut 'mendukung', sejumlah kans Buriram mentok.

Tim statistik Shopee Cup melansir bahwa Buriram United menguasai 60 persen possession.

Buriram United yang didukung penuh fan di tribune frustrasi dan gigit jari.

Pasukan tuan rumah pun harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-89 setelah Narubadin Weerawatnodom mendapat kartu kuning kedua.