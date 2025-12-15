ACC Syariah Mataram Diresmikan, Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah

jpnn.com, JAKARTA - Astra Credit Companies (ACC) melalui Unit Usaha Syariah membuktikan komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan meresmikan kantor ACC Syariah keempat di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Peresmian ACC Syariah Mataram yang berlokasi di Jl. Brawijaya Nomor 8 dan 9, Cakra Barat, Mataram dilakukan pada 9 Desember 2025.

Rangkaian acara dihadiri oleh Chief Operating Officer ACC Devy Santoso Jayadi, Direktur ACC Johny Candra, Kepala Unit Syariah ACC Wisnu Wardhana, Regional Retail Recovery Management Head ACC Jawa Timur Iswanto, Branch Manager ACC Syariah Mataram Muh. Agussalim, Customer Retention & Service Head Kineindy Maurin Jenia dan AR Management Head Abdarillah.

Chief Operating Officer ACC, Devy Santoso Jayadi, mengatakan bahwa pembukaan ACC Syariah Mataram merupakan dukungan pada akselerasi industri keuangan syariah di Mataram.

"Mataram memiliki potensi besar industri syariah karena didorong mayoritas penduduk muslim dan juga pertumbuhan pesat aset perbankan dan keuangan syariah serta dukungan pemerintah melalui program Kawasan Halal Terpadu dan integrasi ekonomi syariah. Hal ini merupakan dasar bagi kami untuk membuka ACC Syariah Mataram," ungkap Devy dalam keterangan resmi.

Pembukaan ACC Syariah Mataram merupakan wujud dukungan nyata ACC Syariah terhadap kebijakan pemerintah daerah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya meningkatkan literasi, inklusi, serta akselerasi industri keuangan syariah di Mataram.

Kepala Unit Usaha Syariah ACC Wisnu Wardhana menjabarkan layanan ACC Syariah Mataram.

Menurutnya, Kantor ACC Syariah Mataram akan memberikan pelayanan syariah penuh, meliputi pembiayaan mobil baru dan bekas, fasilitas dana tunai serta Pembiayaan Haji.