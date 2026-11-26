jpnn.com, TASIKMALAYA - Astra Credit Companies (ACC) melalui Unit Usaha Syariah (UUS) menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan meresmikan kantor ACC Syariah ke-5 di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kantor ACC Syariah Tasikmalaya berlokasi di Ruko Asia Plaza, Jl. HZ. Mustofa Blok B9-B11, Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Acara peresmian itu dihadiri oleh Chief Operating Officer ACC Devy Santoso Jayadi, EVP Retail AR Management Dean, EVP Retail Operation Jeanny Fransisca Simbolon, Kepala Unit Usaha Syariah ACC Wisnu Wardhana, Area Sales ACC Jawa Barat Rudi Wiseno, Area Operation ACC Jawa Barat Thedy Suanda, Area AR ACC Jawa Barat Aryandi Wisnu Dwiputro serta pimpinan cabang ACC Syariah Tasikmalaya.

Chief Operating Officer ACC Devy Santoso Jayadi menyampaikan pembukaan kantor di Tasikmalaya merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperluas akses layanan keuangan syariah sekaligus mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di daerah.

Tasikmalaya yang dikenal sebagai “Kota Santri” memiliki karakter religius yang kuat serta potensi ekonomi yang terus berkembang, sehingga menjadi wilayah strategis bagi pengembangan layanan keuangan syariah yang sehat dan bertanggung jawab.

Kehadiran ACC Syariah Tasikmalaya juga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dan OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, sekaligus membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat.

“Peresmian kantor ACC Syariah Tasikmalaya menjadi langkah nyata kami dalam mendekatkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Kami berharap kehadiran kantor ini tidak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ujar Devy.

Sementara Kepala Unit Usaha Syariah ACC Wisnu Wardhana menjelaskan layanan yang tersedia di kantor tersebut.

“Kami ingin masyarakat Tasikmalaya merasakan layanan pembiayaan syariah yang mudah diakses, transparan, dan sesuai prinsip syariah," kata dia.