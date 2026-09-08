ACC Tawarkan Cicilan Emas Antam Mulai 5 Gram, Investasi Makin Mudah

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Astra Credit Companies (ACC) danaku melebarkan sayap bisnisnya dengan menghadirkan program pembiayaan emas Antam melalui produk Kemilau.

Program tersebut memungkinkan masyarakat bisa memiliki emas berkualitas dengan cara angsuran.

Vice President Retention Business, Muhammad Dimas Purbayanto mengatakan ACC danaku tidak hanya menghadirkan pembiyaan dana tunai, tetapi juga cicilan emas dan biaya haji khusus dan reguler.

Menurut dia, masyarakat bisa mencicil untuk mendapatkan emas dengan pilihan tenor hingga delapan tahun.

"Program ini mengajak masyarakat untuk lebih mengutamakan menabung demi investasi jangka panjang. Kebutuhan emas juga terus bertambah, emas juga menjadi penyelamat keuangan di masyarakat," ungkap M Dimas dalam acara Workshop Investasi Emas: Aman, Cuan, atau Sekadar Tren?” di Jakarta Selatan, Selasa (8/9).

Dia menjelaskan emas selain buat diri sendiri juga bisa menjadi penopang keluarga dalam jangka panjang saat dibutuhkan untuk kebutuhan.

Dia menyebut emas juga menjadi penyelamat keluarga.

Melalui pembiyaan emas Kemilau, ACC Danaku menggandeng PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Adapun pilihan emas yang ditawarkan mulai dari emas 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram.