ACC & Yayasan Astra Berkolaborasi dalam Penyaluran Dana Bergulir untuk UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Selaras dengan komitmen pada prinsip keberlanjutan, Astra Credit Companies (ACC) kembali memperkuat dukungannya terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran dana bergulir senilai Rp100 juta.

Berkolaborasi dengan Yayasan Astra - Yayasan Dharma Bhakti Astra (Yayasan Astra), bantuan permodalan ini menyasar 20 UMKM guna mendorong kemandirian ekonomi mereka.

Lebih dari sekadar bantuan finansial, kolaborasi ini merupakan langkah nyata ACC untuk mendampingi UMKM agar naik kelas dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemulihan ekonomi nasional.

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, penyaluran dana bergulir ini ditandai dengan acara seremoni pada tanggal 6 Maret 2026 yang dihadiri oleh Chief Human Capital Officer ACC Frederikus Radix Wikanto, EVP Corporate Communication & ESR ACC Riadi Prasodjo, Ketua Pengurus Yayasan Astra – Yayasan Dharma Bhakti Astra Rahmat Samulo, serta Sekretaris Pengurus Yayasan Astra – Yayasan Dharma Bhakti Astra Ema Poedjiwati di Galeri Yayasan Astra, Sunter, Jakarta Utara.

Chief Human Capital Officer ACC Frederikus Radix Wikanto mengatakan bahwa program dana bergulir ini merupakan dukungan ACC terhadap peningkatan usaha UMKM, khususnya UMKM yang pelaku usahanya perempuan.

“Melalui sinergi dengan Yayasan Astra, ACC ingin memastikan bahwa UMKM perempuan memiliki fondasi permodalan yang kuat untuk naik kelas. Semangat keberlanjutan ini bukan hanya tentang bantuan finansial, tetapi tentang membangun daya saing usaha dalam jangka panjang," ujar Radix.

Ketua Pengurus Yayasan Astra - Yayasan Dharma Bhakti Astra Rahmat Samulo juga menyampaikan apresiasi kepada ACC atas kolaborasi dalam mendukung UMKM agar terus naik kelas.

Dia menjelaskan bahwa peluncuran program angkatan kedua yang bertepatan dengan perayaan Hari Perempuan Internasional ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam mendukung pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, di mana para ibu pelaku UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi keluarga melainkan juga pilar penyangga perekonomian bangsa.