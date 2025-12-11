menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Aceh Menerima Bantuan dari Luar Negeri, Tapi Pemerintah Pusat Menolak

Aceh Menerima Bantuan dari Luar Negeri, Tapi Pemerintah Pusat Menolak

Aceh Menerima Bantuan dari Luar Negeri, Tapi Pemerintah Pusat Menolak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pasca-banjir Dan longsor yang menerjang Aceh, Sumbar Dan Sumut. Foto: Dok BNPB

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku kembali mendapat bantuan obat-obatan, pakaian hingga dokter dari relawan asal Kuala Lumpur, Malaysia.

Sebanyak tiga ton bantuan dari Negeri Jiran ini untuk diberikan kepada masyarakat terdampak bencana.

"Kami Alhamdulillah sudah sampai bantuan dari Kuala Lumpur, yaitu tiga ton untuk saya bagi-bagikan ke beberapa kabupaten/kota bersama," kata Mualem dikutip Kamis (11/12).

Baca Juga:

Mualem menjelaskan bantuan dari BSR (Blue Sky Rescue) Malaysia, diantaranya ada dua ton obat-obatan, dan satu ton pakaian, serta coklat untuk anak-anak. Bahkan, ikut mengirimkan delapan dokter serta perawat.

"Kalau obat-obatan saya kira dua ton, dan satu ton seperti baju dan coklat untuk anak-anak," ujar dia.

Bantuan ini menjadi yang kedua diterima Aceh dari negeri jiran selama masa tanggap darurat bencana Aceh. Sebelumnya, disalurkan oleh Gomez Medical Services bersama tim kemanusiaan BSR Malaysia.

Baca Juga:

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan kapasitas pemerintah masih kuat dalam penanganan bencana di Pulau Sumatra.

Karena itu Cak Imin sapaan Muhaimin Iskandar mengaku, hingga saat ini bantuan dari negara lain masih belum dibutuhkan.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengaku kembali mendapat bantuan obat-obatan, pakaian hingga dokter dari relawan asal Kuala Lumpur, Malaysia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI