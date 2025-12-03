Acer Edu Summit 2025 Dukung Akselerasi Pendidikan Indonesia lewat Teknologi AI

jpnn.com, JAKARTA - Acer Indonesia kembali menyelenggarakan Acer Edu Summit 2025, seminar dengan tema “Education Outlook 2026: AI dan Deep Learning untuk Akselerasi Kualitas Pendidikan Indonesia” pada Selasa (2/12).

President Director, Acer Indonesia Leny Ng mengatakan Acer Edu Summit kali ini menghadirkan update teknologi digital dan integrasi AI dalam kehidupan sehari-hari, yang membantu berbagai pemangku kepentingan di dunia pendidikan.

“Acer Edu Summit 2025 adalah salah satu wujud komitmen Acer untuk terus menjadi bagian dalam memperkuat kesiapan dunia pendidikan menghadapi era pembelajaran berbasis teknologi,” ungkap Leny Ng dikutip, Rabu (3/12).

Leny percaya bahwa AI dan deep learning memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas proses belajar-mengajar, tanpa mengabaikan pentingnya peran pendidik dalam menuntun dan memaknai proses belajar yang terjadi.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan praktis bagi para pendidik dalam mengakselerasi kualitas pembelajaran di Indonesia,” kata Leny.

Acer Edu Summit 2025 dihadiri lebih dari 300 peserta, mulai dari pemangku kepentingan utama di sektor pendidikan, perwakilan pemerintah, pimpinan sekolah, kepala kurikulum, wakil kepala sekolah, dosen, yayasan pendidikan, hingga berbagai pakar dan profesional yang berkompeten di bidangnya.

Para pakar menyampaikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing, seperti Prof. Dr. Djohan Yoga, M.Sc., MoT., Ph.D., Konsultan SDM Bidang Pendidikan Asia-Pasifik (How to Develop the Digital Mindset for Education); dan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D., Guru Besar FKIP UT dan Anggota Majelis Wali Amanat UT (Menghapus Batas Pendidikan: Pemerataan Akses dan Kualitas melalui Teknologi Cerdas).

Guru Besar FKIP UT, Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D., mengatakan pemanfaatan teknologi cerdas kini bukan sekadar sebuah tren, tetapi perlu segera diimplementasikan di berbagai sektor pendidikan.