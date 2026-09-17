Acer Edu Tech 2026 Dorong Transformasi Sekolah Lewat Coding dan AI

jpnn.com, JAKARTA - Products & Solutions Director Acer Indonesia Riko Gunawan mengatakan transformasi pendidikan tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi ke dalam ruang kelas.

Hal yang lebih penting adalah memastikan teknologi tersebut dapat digunakan untuk membangun cara berpikir, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah.

Menurut Rico, keterampilan coding dan AI menjadi bagian penting dari proses ini karena dapat membantu mempersiapkan pendidik dan siswa bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pencipta solusi.

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Berangkat dari urgensi tersebut, Acer Indonesia membawa Acer Edu Tech 2026 ke Surabaya dengan tema “Coding dan AI Bukan Lagi Pilihan, Melainkan Kebutuhan.”

Forum edukasi tahunan yang telah diselenggarakan di berbagai kota ini menjadi ruang kolaborasi bagi praktisi pendidikan, akademisi, dan pemangku kepentingan di Jawa Timur untuk memperkuat kesiapan sekolah, pendidik, dan siswa dalam menghadapi transformasi digital.

“Melalui Acer Edu Tech 2026, kami mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara industri, akademisi, pemerintah, dan komunitas pendidikan untuk membangun ekosistem pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masa depan,” jelas Riko, Rabu (17/9).

Acer Edu Tech 2026 diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai wilayah di Jawa Timur, yang terdiri dari kepala sekolah, guru, pengelola institusi pendidikan, akademisi, serta perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Kehadiran peserta dengan beragam latar belakang tersebut membuka ruang bagi pertukaran perspektif mengenai tantangan, kebutuhan, dan praktik penerapan teknologi dalam pembelajaran.