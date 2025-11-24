Acer Indonesia Dorong Kesetaraan Pendidikan untuk Papua Barat

jpnn.com, JAKARTA - Acer Indonesia melalui program #AcerBerbagi menyerahkan bantuan berupa 10 unit laptop dan 10 unit PC all-in-one untuk mendukung program digitalisasi pendidikan di Papua Barat.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh perwakilan Acer Indonesia kepada pihak sekolah, dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di SMP Negeri 14 Nuni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

President Director Acer Indonesia Leny Ng mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden dalam meninjau program prioritas Pemerintah Republik Indonesia di bidang pendidikan dan pembangunan daerah.

“Sebagai perusahaan teknologi yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan, Acer berkomitmen untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya relevan bagi dunia bisnis, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata,” ungkap Leny Ng dikutip, Senin (24/11).

Menurut Leny Ng, melalui inisiatif #AcerBerbagi, pihaknya berupaya memperluas akses pendidikan digital di seluruh pelosok negeri agar setiap guru dan siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang melalui pemanfaatan teknologi.

“Digitalisasi pendidikan bukan sekadar menghadirkan perangkat, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan,” ucap Leny Ng.

Dia menjelaskan salah satu bentuk kontribusi Acer di dunia pendidikan adalah dengan menghadirkan Acer Smart School Academy, yaitu platform pembelajaran jarak jauh yang bisa dinikmati oleh para pendidik dan siswa di tanah air.

“Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Acer ingin memastikan setiap kontribusi yang diberikan dapat menghadirkan dampak jangka panjang yang positif bagi guru, siswa, dan masa depan pendidikan Indonesia”, tambah Leny Ng.