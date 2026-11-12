Acer Indonesia Perkuat Ekosistem AI untuk Bisnis, Institusi hingga Enterprise

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah percepatan transformasi digital, perusahaan dituntut untuk meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan efisiensi operasional, hingga mempersiapkan infrastruktur teknologi yang mampu mengikuti perkembangan AI.

Melihat kondisi tersebut, Acer Indonesia melalui Acer for Business memperkenalkan rangkaian solusi komputasi cerdas dengan dukungan inovasi Artificial Intelligence atau AI.

Product & Solutions Director of Acer Indonesia Riko Gunawan mengatakan produk teranyar itu diciptakan untuk mendukung kebutuhan bisnis modern.

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Menurut Riko, ada beberapa produk yang saat ini bisnis berbasis AI, yaitu TravelMate P6 AI, P4 AI/P4 Spin AI, P2 AI, Googlebook 14, desktop mini Acer Veriton NUC, serta AI mini workstation Altos GB10-F1 dan AI tower workstation Altos P330-F6, dan dan Altos Interactive Flat Panel yang sudah terintegrasi dengan AI fitur.

Dengan Acer for Business, Acer mendukung perusahaan membangun ekosistem kerja yang lebih produktif, efisien, adaptif, dan siap menghadapi tantangan bisnis di masa depan.

“Setiap organisasi memiliki kebutuhan dan kesiapan teknologi yang berbeda. Melalui Acer for Business, kami menghadirkan pilihan ekosistem solusi komputasi AI end-to-end,” kata Rico.

Rangkaian solusi teknologi untuk bisnis perusahaan

Acer memperkuat lini perangkat komersial melalui rangkaian laptop bisnis berbasis AI, yaitu TravelMate P6 AI, P4 AI/P4 Spin AI, dan P2 AI. Rangkaian produk ini didukung dengan prosesor Intel Core Ultra generasi ketiga, yang dirancang untuk mendukung kebutuhan kerja kantoran modern dengan mengutamakan produktivitas, mobilitas, dan keamanan, serta kapabilitas AI sesuai konfigurasi masing-masing perangkat.