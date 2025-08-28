Acer Smart School Awards 2025 Beri Penghargaan untuk Sekolah, Guru, dan Dosen

jpnn.com, YOGYAKARTA - Acer Indonesia kembali menyelenggarakan Acer Smart School Awards (ASSA) 2025, ajang penghargaan bagi sekolah dan pendidik yang siap menerapkan transformasi teknologi di bidang pendidikan.

Memasuki tahun kelima, ASSA makin mengukuhkan posisinya sebagai program berskala nasional untuk mendorong percepatan transformasi digital pendidikan di Indonesia.

ASSA merupakan bagian dari inisiatif Acer for Indonesia, sebuah rangkaian program strategis Acer di bidang pendidikan yang mencakup Acer Smart School Academy sebagai platform pengembangan diri jarak jauh tanpa biaya, seminar pengembangan diri Acer Edu Tech, komunitas Guru Era Baru (Guraru), serta penyediaan perangkat dan solusi teknologi pendidikan.

Melalui inisiatif ini, Acer secara konsisten berkomitmen untuk dapat terus berkontribusi dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan di Tanah Air dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses belajar mengajar.

Sejak diluncurkan pada 2021, ASSA hadir sebagai gerakan nasional untuk mengapresiasi sekolah, madrasah, serta para pendidik kreatif.

Selama empat tahun, program ini telah menjadi panggung penghargaan yang menginspirasi banyak sekolah dan guru di seluruh Indonesia.

Kini, pada 2025, cakupan ASSA diperluas hingga jenjang pendidikan tinggi dengan menambahkan kategori School of The Year Award untuk perguruan tinggi serta Dosen Kreatif Award.

Sebelumnya, telah ada kategori SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Perluasan ini makin mempertegas komitmen Acer untuk menghadirkan inovasi pendidikan berbasis teknologi bagi seluruh jenjang pendidikan.