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ACERUN 7K 2026: Berlari Sambil Peduli Lingkungan

ACERUN 7K 2026: Berlari Sambil Peduli Lingkungan
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Acara konferensi pers ACERUN 2026 di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (5/6). Foto: Dokumentasi ACERUN 2026

jpnn.com, JAKARTA - Event ACERUN 7K 2026 mengusung tema baru untuk mendorong pelari lebih peduli dengan lingkungannya.

Presiden Direktur ACER Indonesia, Lenny Ng mengungkapkan gencar melakukan program tersebut, mengingat saat ini pihaknya ingin masyarakat lebih peduli utamanya dengan lingkungan.

“Kami ingin mengajak para pelari menjadi pendobrak dan juga golnya mempunyai standar baru serta menginspirasi lingkungan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Lenny.

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ACERUN 7K 2026 rencananya memiliki dua kategori yakni Master (40 tahun ke atas) dan Open (17 tahun ke atas) untuk peserta laki-laki serta perempuan.

Para peserta bakal dimanjakan mengingat ACERUN 7K 2026 bekerja sama dengan jenama asal Jerman yaitu Adidas.

Rencananya event tersebut akan digelar pada 2 Agustus 2026 mendatang di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan.

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Harga pendaftaran yang ditawarkan juga ramah di kantong mulai dari Rp 375 ribu hingga Rp 599 ribu.(fal/jpnn)


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Event ACERUN 7K 2026 mengusung tema baru untuk membuat pelari lebih peduli dengan lingkungannya pada 2 Agustus 2026 mendatang


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Muhammad Naufal

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