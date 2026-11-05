ACFFEST 2026: Suarakan Integritas Lewat Sinema

jpnn.com, JAKARTA - Festival Film Anti Korupsi atau Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2026 membawa film antikorupsi untuk lebih dekat kepada masyarakat dari Sabang hingga Merauke.

Menjangkau 12 Provinsi dan 42 titik pelaksanaan festival itu melibatkan 6.356 peserta dalam rangkaian pemutaran film dan ruang perjumpaan yang mengangkat isu integritas dan antikorupsi.

Festival film ini merupakan ajang kreasi, eksibisi, dan forum diskusi yang digagas dan dikelola oleh Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK.

Ketua KPK Setyo Budiyanto saat membuka acara menyampaikan apresiasinya dan mendorong agar karya-karya film dari peserta ACFFEST 2026 dapat ditayangkan di jaringan bioskop Tanah Air hingga layanan streaming.

Menurutnya, karya-karya peserta ACFFEST 2026 itu tak boleh berhenti pada festival.

“Harapan saya film-film ini tidak berhenti sampai di sini (festival),” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (3/11).

Sebagai informasi, Movie Camp ACFFEST 2026 dilakukan sebagai rangkaian pembekalan bagi 5 proposal terpilih pada kategori kompetisi ide cerita film pendek yang dilaksanakan secara daring pada 21, 23, dan 24 Juli 2026.

Program ini menjadi tahap awal dalam proses pengembangan kapasitas peserta sebelum memasuki tahapan pengembangan yang mencakup aspek pengembangan kapasitas peserta.