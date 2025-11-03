menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Acha Septriasa Bongkar Momen Emosional Saat Sidang Putusan Cerai

Acha Septriasa Bongkar Momen Emosional Saat Sidang Putusan Cerai

Acha Septriasa Bongkar Momen Emosional Saat Sidang Putusan Cerai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktris Acha Septriasa di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/8) malam. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Acha Septriasa menceritakan salah satu momen paling emosional ketika dirinya menjalani sidang perceraian dari mantan suami, Vicky Kharisma.

Saat jadi bintang tamu Curhat Bang Denny Sumargo di YouTube, dia menceritakan detik-detik sidang putusan perceraiannya.

Menurutnya, hakim sempat memberinya kesempatan terakhir untuk berpikir ulang sebelum palu diketuk.

Baca Juga:

"Hakim sempat bilang begini, 'begini, Mbak, ini kalau sudah ketok palu saya, habis itu enggak bisa dicabut lagi keputusan saya ini'," kenang Acha Septriasa baru-baru ini.

"'Boleh, Mbak Acha kalau misalnya mau keluar, ambil napas, pikir dulu lima menit, enggak apa-apa saya tungguin'," sambungnya.

Momen tersebut ternyata terasa sangat emosional bagi perempuan berusia 32 tahun itu.

Baca Juga:

Walaupun berat, Acha Septriasa akhirnya memantapkan hati untuk melanjutkan proses perceraian.

"Gue di situ, sedih, nangis. Akhirnya gue bilang, ‘enggak, saya sudah yakin dengan putusan saya.’ Akhirnya, ‘dengan ini, tek dek dek.’ Nah, itu sudah enggak bisa diini lagi," ucapnya.

Aktris Acha Septriasa menceritakan salah satu momen paling emosional ketika dirinya menjalani sidang perceraiannya dari mantan suami, Vicky Kharisma.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI