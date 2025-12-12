Acha Septriasa Luncurkan Avarta Media Bareng Pengusaha Kembar
jpnn.com - AKTRIS Acha Septriasa melebarkan sayapnya dengan meluncurkan perusahaan media terintegrasi terbaru di Indonesia bernama Avarta Media.
Tak sendirian, Acha bersama dua partnernya, yakni pengusaha kembar Ardi dan Arya Setiadharma, mereka mendirikan perusahaan media tersebut.
Acha Septriasa mengatakan, mereka bertiga semula ada sekitar enam pilihan nama sebelum akhirnya memutuskan memberi nama Avarta Media.
Dia lantas mengungkapkan alasannya memilih nama Avarta.
"Kenapa jatuh pilihannya ke Avarta, karena saya pikir, oh, ini nama juga akan dibawa ke luar negeri. Jadi, kalau bisa namanya itu yang pronounce-nya bisa diucapkan oleh negara mana pun," ujar Acha Septriasa di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (10/12).
Selain itu, Avarta juga memiliki makna mendalam yang menggambarkan visi para pendiri perusahaan tersebut.
"Artinya adalah cycle, rotation. Jadi, kami berusaha memberikan seperti layaknya film selalu ada opening, introduction, ada act 1, act 2, act 3, ada presolution, completion, it's like rotation. Jadi, sebenarnya Avarta itu adalah permulaan dan akhir dan akan terus berputar," kata Acha.
Avarta Media mengintegrasikan Virtuelines Entertainment, sebuah fund perfilman yang didirikan oleh Ardi dan Arya Setiadharma yang secara bertahap telah membangun portofolio film Indonesia yang beragam.
Acha Septriasa melebarkan sayapnya dengan meluncurkan Avarta Media bersama pengusaha kembar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Belum Cari Pasangan Baru, Acha Septriasa Ungkap Fokusnya Saat Ini
- Penuh Refleksi, Air Mata Mualaf Hadirkan Drama Spiritual dan Ikatan Keluarga
- Jadi Ustaz Di Film Air Mata Mualaf, Achmad Megantara Cerita Begini
- Bintangi Film Air Mata Mualaf, Acha Septriasa Cerita Soal Ini
- 3 Berita Artis Terheboh: Sidang Cerai Raisa Digelar, Acha Kenang Momen Emosional
- Acha Septriasa Bongkar Momen Emosional Saat Sidang Putusan Cerai