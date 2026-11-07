Aci Resti Ungkap Makna Mendalam dari Film Hungry Ghost Festival

jpnn.com, JAKARTA - Komika sekaligus aktris Aci Resti membintangi film horor komedi terbaru berjudul Hungry Ghost Festival.

Dia menilai film garapan Imam Darto tersebut memiliki pesan tersendiri yang cukup dekat dengan kehidupan nyata.

Menurut Aci, film Hungry Ghost Festival mengingatkan penonton untuk tidak melupakan orang-orang tersayang yang telah meninggal dunia.

"Menurut gue, yang bisa diambil dari film ini adalah kita jangan sampai melupakan orang yang kita sayang. Apalagi ngelupain orang yang sudah enggak ada. Itu mungkin poinnya ya, karena orang-orang yang sudah mendahului kita itu juga punya kehidupan. Mereka juga butuh diingat," ujar Aci Resti di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).

"Ya, diingatnya dengan cara kita ngasih doa atau minimal kalau misalkan emang kita enggak sempat berdoa untuk dia, kita ingat saja deh begitu," sambungnya.

Aci percaya bahwa orang-orang terdekat yang telah meninggal dunia mungkin masih berada di sekitar dan memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan.

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"Karena walaupun dia sudah lebih dulu ninggalin kita, mereka tuh masih ada di sekitar kita. Mereka masih memperhatikan kita, masih apa namanya, mungkin secara enggak langsung mendukung kita untuk ngejalanin hari-hari," kata Aci Resti.

"Kayak gue lah, kayak gue anak piatu begitu. Gue yakin, gue percaya nih ada ibu gue nih di sekitar gue, karena gue ngerasa gue bisa bertahan hidup ya karena dukungan dari dia. Maksudnya, walaupun tidak terlihat begitu ya kan," imbuhnya.