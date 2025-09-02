Acil Bimbo Dimakamkan di Pemakaman Keluarga Cimahi

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Darmawan Hardjakusumah alias Acil Bimbo meninggal dunia pada Senin (1/9/2025) sekitar pukul 22.15 WIB di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Mendiang rencananya akan dikebumikan di pemakaman keluarga Hardjakusumah, TPU Muslim Cipageran, Jalan Kolonel Masturi, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi pada Selasa (2/9).

Pengelola TPU Muslim Cipageran, Bambang, mendiang akan dimakamkan sekitar pukul 10.00 WIB.

"Iya almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga Hardjakusumah. Rencananya jam 10 pagi," kata Bambang saat dikonfirmasi.

Kabar meninggalnya Acil Bimbo disampaikan artis dan cucu almarhum, Adhisty Zara melalui story Instagram pribadinya.

Eks personel JKT48 itu mengunggah story foto hitam putih yang sedang memperlihatkan kakeknya sedang bernyanyi disertai keterangan meninggalnya Acil Bimbo yang baru saja merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-82 pada 20 Agustus 2025.

"Innalillahi wa inna ilaihi roojiun Darmawan Kusumawardhana Hardjakusumah pada Senin 1 September 2025 jam 22.13. Mohon dibukakan pintu maaf untuk almarhum," tulis keterangan Adhisty Zara dalam postingan tersebut.

Adhisty Zara juga mengunggah beberapa momen kebersamaannya bersama sang kakek yang kerap disebutnya Kiyang atau Aki Sayang itu.