Acil Bimbo Meninggal Dunia, Adhisty Zara: Kiyang Sudah Enggak Sakit Lagi

Acil Bimbo Meninggal Dunia, Adhisty Zara: Kiyang Sudah Enggak Sakit Lagi
Adhisty Zara bersama kakeknya, Acil Bimbo. Foto: Instagram/zaraadhsty

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Adhisty Zara sangat berduka atas kepergian kakeknya, Acil Bimbo.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan kesedihan yang dirasakan.

"Pipu sayang Kiyang (panggilan Acil Bimbo), selamat jalan Aki sayang," tulis Adhisty Zara, Selasa (2/9) dini hari.

Mantan personel JKT48 itu menyertakan beberapa foto kenangan bersama Acil Bimbo.

Adhisty Zara mencoba mengikhlaskan kepergian kakeknya yang karib disapa Kiyang tersebut.

Menurutnya, Acil Bimbo kini sudah tidak perlu menanggung sakit.

"Kiyang sudah enggak sakit lagi," imbuh Adhisty Zara.

