Acil Bimbo Meninggal Dunia, Adhisty Zara: Selamat Ultah ke-82, Doain Kiyang, ya

Acil Bimbo Meninggal Dunia, Adhisty Zara: Selamat Ultah ke-82, Doain Kiyang, ya

Acil Bimbo Meninggal Dunia, Adhisty Zara: Selamat Ultah ke-82, Doain Kiyang, ya
Aktris muda Adhisty Zara mengabadikan momen bersama sang kakek, Acil Bimbo. (ANTARA/Instagram @zaraadhasty)

jpnn.com, BANDUNG - Musisi senior Raden Darmawan Dajat Hardjakusumah atau Acil Bimbo tutup usia pada Senin (1/9).

Kabar berita duka itu disampaikan langsung oleh aktris muda Adhisty Zara melaui akun Instagram pribadinya.

Dalam akun tersebut, Zara mengunggah foto hitam putih yang memperlihatkan kakeknya sedang menyanyi.



"Innalillahi wa inna ilaihi roojiuun Darmawan Kusumawardhana Hardjakusumah pada hari Senin, 1 September 2025 jam 22.13 WIB. Mohon dibukakan pintu maaf untuk almarhum," kata Zara, dalam keterangannya dalam unggahan tersebut.

Dia adalah cucu dari anaknya Acil Bimbo dengan Ernawati, yaitu Mario Saladin Akbar Kusumawardhana.

Aktris muda itu mengungkapkan rasa kehilangannya dengan menyertakan beberapa foto hingga video kenangan bersama Acil, kakeknya yang dipanggilnya dengan sebutan Kiyang.



Salah satu video kenangannya saat kakeknya sedang diperlihatkan buku berisi kumpulan foto keluarga yang dibuat oleh dirinya.

“Ingat waktu itu bikinin buku ini biar kiyang bisa inget terus sama kita dan kiyang hepi (bahagia),” tambah dia.

