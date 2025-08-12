ACL 2: ACL 2: Asisten Pelatih Manila Digger Ungkap Realitas Lawan Persib Bandung
jpnn.com - Manila Digger FC datang ke Bandung tanpa beban untuk menghadapi Persib Bandung pada laga play off AFC Champions League Two (ACL 2) 2025.
Menurut jadwal, duel Persib vs Manila Digger akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam.
Sebagai pendatang baru di ajang antarklub Asia, klub asal Filipina itu lebih memprioritaskan pengalaman ketimbang kemenangan. Mereka mengakui kualitas Persib yang musim lalu sukses menjadi juara Liga 1.
"Saya tahu Persib adalah tim yang sangat bagus dan tahun lalu menjadi juara Liga 1. Ya, saya menonton banyak video Persib."
"Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang bagus karena target kami tidak terlalu tinggi," kata Asisten pelatih Manila Digger Mengyang Liu, Selasa (12/8).
Target Manila Digger di Laga Kontra Persib Bandung
Menurut Liu, kesempatan tampil di Asia menjadi momen penting bagi Manila Digger untuk mengembangkan permainan serta belajar dari lawan-lawan yang lebih berpengalaman.
"Kami adalah pendatang baru di ajang AFC. Jadi, kami datang ke sini ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman, berkembang, dan belajar dari lawan," ujarnya.
Meski minim target, Manila Digger yang musim lalu menjadi runner-up Liga Filipina tetap datang dengan persiapan maksimal.
Manila Digger mengaku tidak punya target muluk saat datang ke Bandung melawan Persib di laga play-off AFC Champions League Two (ACL 2).
