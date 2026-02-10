menu
ACL 2: Bersama Layvin Kurzawa, Persib Bandung Datang ke Thailand dengan Ambisi Berani

Bek Persib Layvin Kurzawa. Foto: diambil dari persib

jpnn.com - Persib Bandung terbang ke Thailand untuk menghadapi Ratchaburi FC pada leg pertama 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Menurut jadwal, pertandingan Ratchaburi vs Persib akan digelar di Na Muang, Thailand, Rabu (11/2/2026).

Maung Bandung datang ke Negeri Gajah Putih bukan sekadar menjalani laga tandang.

Baca Juga:

Ambisi tersebut ikut diusung oleh Layvin Kurzawa.

Bek kiri asal Prancis itu berpeluang mencatatkan debut resminya bersama Persib.

"(Target) kami memenangkan pertandingan ini, tampil dengan mentalitas yang bagus dan tidak kebobolan."

Baca Juga:

"Dan kami bisa mencetak gol sesuai dengan apa yang kita inginkan," ucap Kurzawa.

Nama Kurzawa sebelumnya sudah masuk dalam daftar pemain saat Persib menjamu Malut United pada pekan lalu.

