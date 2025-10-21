ACL 2: Bojan Hodak Bongkar Kekuatan Selangor FC, Persib Bandung Harus Siaga!

jpnn.com - Persib Bandung akan menjamu Selangor FC pada matchday ketiga Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) dengan kekutan penuh.

Pertandingan Persib vs Selangor digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025).

Persib Percaya Diri

Persib datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi seusai meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang dalam dua pertandingan ACL 2.

Maung Bandung kini menghuni peringkat kedua klasemen sementara Grup G dengan empat poin.

Di sisi lain, Selangor FC berada di posisi paling buncit seusai mengalami dua kekalahan beruntun oleh Bangkok United dan Lion City Sailors.

Meski demikian, Selangor FC mulai menunjukkan kebangkitan setelah mengalami pergantian pelatih dari Katsuhito Kinoshita kepada Christophe Gamel yang kini berstatus caretaker.

Bojan Hodak Waspadai Selangor FC

Karena itu, Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan Selangor FC adalah tim bagus yang tak boleh diremehkan oleh anak asuhnya.

Di bawah kepemimpinan Christophe Gamel, Selangor FC dinilai bisa memberi perlawanan berarti.