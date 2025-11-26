ACL 2: Bojan Hodak Buka-bukaan Kondisi Persib Jelang Hadapi Lion City Sailors

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menjanjikan penampilan yang lebih menarik dari anak asuhnya saat menghadapi Lion City Sailors pada laga AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Pada pertemuan pertama, Persib harus puas bermain imbang 1-1. Gol Saddil Ramdani pada menit ke-47 dibalas oleh Lennart Thy menjelang laga berakhir.

Persib Siapkan Penampilan Lebih Baik

Hodak menjelaskan bahwa pada musim ini dia banyak melakukan perubahan komposisi pemain.

Hodak mengatakan, dia banyak melakukan perubahan dari sisi komposisi pemain. Hampir seluruh skuad juara musim lalu mengalami perombakan, dan situasi tersebut berdampak pada performa di leg pertama.

"Setelah kami meraih gelar juara dua musim beruntun, banyak pemain diminati klub lain dan secara finansial kami tidak bisa mempertahankan mereka."

"Kami melakukan perubahan besar dan mendatangkan 22 pemain, itu terlalu banyak," kata Hodak, Rabu (26/11/2025).

Pelatih asal Kroasia itu mengakui para pemainnya belum terkoneksi sepenuhnya secara permainan pada pertemuan sebelumnya. Adaptasi terhadap rekan baru membuat penyatuan gaya bermain membutuhkan waktu.

"Pada pertemuan pertama, saya yakin mereka belum cukup menyatu. Meski begitu, kami sudah bermain cukup baik selama sekitar 70 menit dan mampu mendominasi," ujarnya.