ACL 2: Bojan Hodak Pastikan Persib Tampil Kekuatan Penuh Lawan Lion City Sailors

jpnn.com - Kemenangan atas Persebaya Surabaya menjadi modal berharga bagi Persib Bandung untuk melanjutkan tren positif.

Maung Bandung akan menghadapi Lion City Sailors pada laga perdana penyisihan Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025) malam.

Persib dalam Kondisi Terbaik

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan timnya dalam kondisi terbaik. Sejumlah pemain yang sebelumnya absen karena cedera maupun sakit sudah pulih.

Praktis, dalam sesi latihan hari ini, hanya Robi Darwis dan Kakang Rudianto yang mendapat tambahan libur seusai memperkuat Timnas U-23 Indonesia.

Adapun Ramon Tanque absen karena sakit dan Rezaldi Hehanussa izin keperluan pribadi. Keduanya dipastikan kembali berlatih dalam sesi tertutup besok pagi.

"Perlahan pemain kami makin lengkap karena yang sakit atau cedera sudah kembali. Hari ini hanya Ramon yang absen karena sakit."

"Saya juga memberikan waktu libur tambahan bagi Robi dan Kakang karena setelah membela Timnas, mereka belum mendapat waktu istirahat,” kata Hodak ditemui seusai memimpin sesi latihan di Stadion GBLA, Senin (15/9).

Kemenangan Atas Persebaya Jadi Modal Penting

Pelatih asal Kroasia itu menilai kemenangan atas Persebaya menjadi motivasi tambahan bagi anak asuhnya. Apalagi, duel kontra The Protectors—julukan Lion City Sailors—diprediksi bakal berlangsung ketat.