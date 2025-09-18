ACL 2: Drama Menyakitkan! Gol Akhir Lion City Sailors Tunda Kemenangan Persib Bandung
jpnn.com - Kemenangan di depan mata Persib Bandung harus sirna saat menjamu Lion City Sailors FC pada laga perdana Grup G AFC Champions League Two (ACL 2)
Gol telat Lennart Thy pada menit 90+2' membuat laga berakhir imbang 1-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (18/9/2025). Sebelumnya, Persib memimpin lebih dahulu melalui aksi Saddil Ramdani (47').
Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil hati-hati. Babak pertama berakhir tanpa gol meski Persib sempat beberapa kali mengancam lewat pergerakan Saddil Ramdani dan Ramon Tanque.
Kebuntuan baru pecah di awal babak kedua. Pada menit ke-47, kesalahan lini belakang Lion City dimanfaatkan Saddil Ramdani.
Bola liar berhasil disergap winger Timnas Indonesia itu sebelum melepaskan sepakan mendatar yang tak mampu dihentikan kiper Zharfan Rohaizad. Persib unggul 1-0.
Pelatih Bojan Hodak kemudian melakukan sejumlah pergantian untuk menjaga intensitas serangan. Berguinho dan Andrew Jung masuk menggantikan Saddil dan Ramon Tanque pada menit ke-66.
Pergantian ini hampir membuahkan hasil, salah satunya ketika Berguinho berhadapan langsung dengan bek Lion City, tetapi penyelesaiannya masih gagal menambah gol.
Memasuki menit ke-83, Persib kembali melakukan dua pergantian. Adam Alis dan Beckham Putra Nugraha masuk menggantikan Luciano Guaycochea dan Uilliam Barros.
Hasil akhir pertandingan perdana AFC Champions League Two (ACL 2) antara Persib melawan Lion City Sailors FC.
