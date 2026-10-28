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ACL 2: Dua Kemenangan Beruntun Persib Bandung Tak Mengubah Sikap Igor Tolic

ACL 2: Dua Kemenangan Beruntun Persib Bandung Tak Mengubah Sikap Igor Tolic
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Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung mengawali perjalanan di Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 dengan hasil memuaskan.

Maung Bandung sukses mengoleksi enam poin dari dua pertandingan, setelah menaklukkan FC Seoul (1-0) dan The Cong-Viettel (1-0).

Meski catatan tersebut membawa Persib ke posisi teratas klasemen sementara Grup E, pelatih Igor Tolic tidak ingin timnya terlena.

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Dua Kemenangan Tak Mengubah Pandangan Igor Tolic

Tolic menegaskan bahwa dua kemenangan itu belum menjadi alasan untuk mengubah cara pandang Persib dalam menghadapi persaingan di kompetisi Asia.

Juru racik asal Kroasia itu menilai Persib masih harus menempatkan diri sebagai tim yang perlu bekerja keras di setiap pertandingan.

Menurutnya, sejumlah peserta Grup E memiliki keunggulan ketika melihat peringkat serta kekuatan kompetisi domestik masing-masing.

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"Dua kemenangan ini memang menjadi modal positif bagi Persib, tetapi kami tidak merasa sebagai tim yang paling diunggulkan. Kami tetap harus menghormati setiap lawan dan mempersiapkan diri dengan serius," ucapnya.

Persib Bersiap Menghadapi Melbourne Victory

Persib kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya dengan menjamu Melbourne Victory di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/10/2026) malam WIB.

Persib Bandung menyapu bersih dua laga awal ACL 2, tetapi Igor Tolic tetap pada sikapnya.

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