ACL 2: Federico Barba Pulih dari DBD, Siap Tampil saat Persib Jumpa Lion City Sailors?

jpnn.com - Bek Persib Bandung Federico Barba sudah kembali ke lapangan. Sebelumnya, dia pulang ke Italia untuk menjalani proses pemulihan setelah terserang penyakit demam berdarah dengue (DBD).

Dokter tim Persib, Wira Prasetya mengatakan meski Barba telah kembali ke Indonesia, mantan pemain VFB Stuttgart itu belum menjalani menu latihan berat.

Barba Masih Dipantau Tim Medis

Barba masih dalam masa adaptasi mengingat daya tahan tubuhnya yang menurun pasca terinfeksi virus dengue.

"Barba sudah mulai berlatih. Masih pemulihan, tetapi sudah mulai latihan ringan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kembali sepenuhnya ke lapangan," kata dr. Wira, Senin (241/11/2025).

Walaupun kondisinya masih dipantau, pemain asal Italia itu tetap dibawa dalam rombongan menuju Singapura.

Tetap Dibawa ke Singapura

Persib Bandung dijadwalkan melakoni pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Lion City Sailors pada Rabu (26/11/2025).

Barba tetap diboyong dalam perjalanan tersebut meski penampilannya masih diragukan.

"Kami masih melihat dan memantau kondisi terbarunya sebelum berangkat ke Singapura dan kemudian ke Madura," ucapnya.