ACL 2: Federico Barba Pulih dari DBD, Siap Tampil saat Persib Jumpa Lion City Sailors?
jpnn.com - Bek Persib Bandung Federico Barba sudah kembali ke lapangan. Sebelumnya, dia pulang ke Italia untuk menjalani proses pemulihan setelah terserang penyakit demam berdarah dengue (DBD).
Dokter tim Persib, Wira Prasetya mengatakan meski Barba telah kembali ke Indonesia, mantan pemain VFB Stuttgart itu belum menjalani menu latihan berat.
Barba Masih Dipantau Tim Medis
Barba masih dalam masa adaptasi mengingat daya tahan tubuhnya yang menurun pasca terinfeksi virus dengue.
"Barba sudah mulai berlatih. Masih pemulihan, tetapi sudah mulai latihan ringan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kembali sepenuhnya ke lapangan," kata dr. Wira, Senin (241/11/2025).
Walaupun kondisinya masih dipantau, pemain asal Italia itu tetap dibawa dalam rombongan menuju Singapura.
Tetap Dibawa ke Singapura
Persib Bandung dijadwalkan melakoni pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Lion City Sailors pada Rabu (26/11/2025).
Barba tetap diboyong dalam perjalanan tersebut meski penampilannya masih diragukan.
"Kami masih melihat dan memantau kondisi terbarunya sebelum berangkat ke Singapura dan kemudian ke Madura," ucapnya.
Bek asing Persib Federico Barba masih diragukan penampilannya saat melawan Lion City Sailors, setelah sembuh dari sakit demam berdarah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Thom Haye Ungkap Pengorbanan di Balik Tren Positif Persib, Lebih Sering Bertemu Tim daripada Istri
- Lion City Sailors vs Persib Bandung: Beckham Putra Siap Bayar Kesalahan
- ACL 2: Persib Bandung Mengincar Kepastian, Lion City Berburu Kebangkitan
- Ungkapan Emosional Nick Kuipers saat Pulang ke Bandung, Rumahnya Selama Lima Tahun
- Pelajaran Berharga di Balik Kartu Merah Pertama Bintang Persib Beckham Putra
- Barba Sudah Kembali, tapi Dokter Persib Bandung Belum Beri Lampu Hijau, Kenapa?