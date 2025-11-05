ACL 2: Laga Emosional Bojan Hodak Saat Persib Bandung Tandang ke Malaysia
jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi Selangor FC pada matchday keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).
Pertandingan Selangor vs Persib dijadwalkan berlangsung di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11/2025) malam.
Laga Emosional Bagi Bojan Hodak
Laga ini akan menjadi pertandingan yang spesial bagi Pelatih Persib Bojan Hodak, yang pernah lama tinggal di Negeri Jiran.
Menjelang pertandingan, Hodak menyampaikan reaksinya. Dia menyebut Malaysia sebagai rumah keduanya dan mengaku tak bisa mengesampingkan perasaannya.
"Kembali ke Malaysia, bagaimana mengatakannya. Istri dan anak laki-laki saya adalah orang Malaysia. Ini rumah kedua saya."
"Penang dan Kuala Lumpur pada dasarnya merupakan tempat tinggal saya seperti di Kroasia. Tentu menyenangkan bisa kembali ke rumah," kata Hodak, Rabu (5/11/2025).
Tetap Profesional, Tiga Poin Menjadi Tujuan
Meski punya kedekatan emosional dengan Malaysia, Hodak menegaskan tetap profesional. Dia datang dengan status tim tamu dan bertekad membawa Persib meraih kemenangan atas Selangor FC.
Dengan persiapan matang yang dimiliki, Hodak optimistis bisa membawa pulang poin penuh dan melangkah ke babak selanjutnya.
Ungkapan perasaan Pelatih Persib Bojan Hodak jelang kembali ke Malaysia melawan Selangor FC.
