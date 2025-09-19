ACL 2: Meski Imbang, Pelatih Persib Sebut Ini Permainan Terbaik
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus puas dengan satu poin di laga perdana AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.
Saat melawan Lion City Sailors FC, Persib yang unggul 1-0 sampai menit 90, justru harus kebobolan di waktu tambahan.
Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, anak asuhnya bermain sangat bagus, sebelum akhirnya, terjadi kesalahan di pengujung laga.
Dia menyebut ini adalah pertandingan terbaiknya dalam tiga musim terakhir. Sebab, Hodak bisa melihat kualitas individu dari pemain-pemain yang direkrut di awal musim ini.
"Sejujurnya ini adalah permainan terbaik kami dalam tiga tahun terakhir saat bermain di sini. Dalam 80 menit sangat fantastis, kami tidak memberikan mereka peluang," kata Bojan Hodak dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025) malam.
Dalam 90 menit pertandingan, ada banyak peluang untuk Persib. Beberapa peluang tercipta dari skema menyerang yang dirancang Marc Klok cs.
Namun, Persib tidak bisa menggandakan kedudukan, sampai akhirnya tim tamu berhasil mencetak gol penyama kedudukan.
"Ketika bermain di level seperti ini, Anda harus bisa mengakhiri pertandingan (dengan gol penentu). Kami tidak melakukannya," ujarnya.
Pelatih Persib Bojan Hodak menyatakan ini adalah permainan terbaik anak asuhnya, meski hasil imbang saat melawan Lion City Sailors.
