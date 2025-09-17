ACL 2: Pelatih Lion City Sailors Klaim Persib Bandung Punya 14 Pemain Asing, Bukan 11
jpnn.com - Lion City Sailors akan menghadapi Persib Bandung pada laga perdana Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).
Pertandingan Persib vs Lion City Sailors digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025) malam.
Di atas kertas, klub asal Singapura itu lebih diunggulkan ketimbang Persib. Musim lalu, The Protectors—julukan Lion City Sailors—berhasil menembus ke babak final ACL 2 meski akhirnya gagal menjadi juara.
Lion City Sailors Percaya Diri
Bermodalkan pengalaman itu, tim asuhan Aleksandar Rankovi? percaya diri besok bisa mengalahkan tuan rumah Persib.
“Kami melakukan persiapan yang bagus. Semua pemain dalam kondisi fit, dan saya bisa memainkan semua pemain di dalam tim," kata Pelatih Lion City Sailors Aleksandar Rankovic dalam konferensi pers pralaga, Rabu (17/9).
"Ini perjalanan yang bagus. Dua tahun terakhir kami bermain di Liga Champions, dan sekarang menatap kompetisi ini. Kami berharap yang terbaik dari para pemain dan staf, kami juga senang berada di sini," lanjutnya.
Musim lalu, Persib pernah menumbangkan Lion City dengan skor 3-2. Kekalahan itu berlangsung dramatis karena Maung Bandung—julukan Persib—membalikkan keadaan pada menit-menit akhir. P
Persib pun menjadi satu-satunya tim yang mampu mengalahkan Lion City pada musim tersebut.
Lion City Sailors menyinggung kekuatan baru Persib Bandung yang kini dihuni 14 pemain asing, bukan 11. Begini kata pelatih.
