ACL 2: Perhitungan Cerdik Igor Tolic di Balik Kesuksesan Persib Bandung

jpnn.com - Persib Bandung membuktikan bahwa keberhasilan di kompetisi Asia tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu pemain.

Kejelian membaca situasi pertandingan dan keberanian mengambil keputusan juga menjadi faktor penting.

Hal itu terlihat dari cara Pelatih Persib Igor Tolic mengelola strategi saat menghadapi Melbourne Victory pada matchday keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27, Rabu (4/11/2026).

Sejak awal, Tolic tak hanya menyiapkan satu skema permainan. Dia sudah memperhitungkan kondisi kebugaran pemain dan padatnya jadwal pertandingan sebelum menentukan strategi Persib.

Perhitungan Matang Igor Tolic

Tolic memilih menurunkan sejumlah pemain yang memiliki kemampuan bekerja keras agar Persib bisa menjaga intensitas sekaligus mengendalikan jalannya pertandingan di babak pertama.

"Kami mempertimbangkan situasi yang dihadapi kedua tim, terutama karena jadwal pertandingan yang cukup padat," ucapnya.

"Karena itu, sejak awal kami memilih pemain yang mampu bekerja keras untuk menjaga pertahanan dan mengatur tempo permainan."

Pendekatan tersebut kemudian mengalami perubahan ketika Persib berada dalam posisi tertinggal.